Luisa Sonza reuniu mais de 120 mil pessoas para assistir seu show na Virada Cultural de São Paulo neste domingo (29). A cantora se apresentou no Viaduto do Chá, no Vale do Anhangabaú, e levou o público à loucura com seus hits.

A apresentação só não foi melhor por conta das interrupções. Luisa parou o show mais de quatro vezes para denunciar roubos, brigas, transfobia e até pedir atendimento médico para uma fã que passou mal. “Desmaiou?”, questionou ela, assustada, chamando os profissionais da saúde.

Em determinado momento, a cantora chegou a expulsar um criminoso do evento puxando o famoso “ih, fora”. Ela prometeu ao público (e cumpriu) que ficaria de olho lá de cima e não deixaria nada passar batido. O Yahoo estava no local e presenciou Luisa Sonza pedindo reforço policial várias vezes. A artista estava preocupada, pois a polícia já tinha registrado vários arrastões na região ao longo da madrugada.

Mesmo com os sustos, Sonza ficou muito emocionada. Ela não esperava tantas pessoas cantando suas músicas (tinha gente até em cima das árvores e banheiros químicos fazendo as coreografias). O show da loira foi o que reuniu mais pessoas em toda a programação da Virada Cultural. No Instagram, a artista agradeceu e revelou que até se machucou durante uma coreografia para entregar o melhor aos fãs.

Fonte: Yahoo!