Lucro do FGTS 2022 já tem data prevista para distribuição

Os lucros do FGTS 2022 serão distribuídos até o final do mês de agosto entre os trabalhadores. Assim, a Caixa Econômica pagará dividendos para todos que tinham saldo até o final de 2021.

O lucro do FGTS ou Distribuição de Resultado se trata da soma dos acúmulos pelo fundo de garantia que se multiplica conforme juros e rendimentos. A sobra desse montante é que resulta no intitulado lucro que anualmente é dividido entre os segurados.

É esperado que no início de agosto os pagamentos comecem a ser feitos, visto que o prazo para o montante ser distribuído é 31 de agosto. Ainda não foram divulgados os valores do lucros obtidos em 2021.

Quem tem direito a receber os lucros do FGTS?

Tem direito a receber a Distribuição de Resultado do FGTS os trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas e inativas do FGTS em 31 de dezembro de 2021. Então, verifique se as suas contas ativas ou inativas possuem algum tipo de saldo.

Quanto será pago a cada trabalhador?

O valor referente à Distribuição de Resultado é proporcional ao saldo da conta vinculada posicionado em 31 de dezembro do ano-base do resultado que gerou lucro.

Esse valor é obtido por meio da multiplicação do saldo existente na conta do trabalhador pelo índice de distribuição aprovado pelo Conselho Curador do FGTS.

Em 2021, a divisão dos lucros resultou no valor de R$ 1,86 para cada R$ 100,00 de saldo nas contas ativas e inativas vinculadas ao FGTS.

Lucros do FGTS em 2022

De acordo com o lucro do FGTS de 2020 (8,129 bilhões) é possível estimar os valores de 2021, visto que não espera-se variações. Veja os valores recebidos em 2021 com base no saldo das contas do FGTS em 31 de dezembro de 2020:

Saldo de R$ 2 mil – Valor a ser recebido: R$ 37,26;

Saldo de R$ 3 mil – Valor recebido: R$ 55,89;

Saldo de R$ 4 mil – Valor a ser recebido: R$ 74,52,

Bem como, saldo de R$ 5 mil – Valor recebido: R$ 93,15;

Saldo de R$ 10 mil – Valor recebido: R$ 186,30;

Saldo de R$ 20 mil – Valor recebido: R$ 372,60;

Por fim, saldo de R$ 100 mil – Valor a ser recebido: R$ 1.863,00.

A Caixa Econômica não disponibiliza a consulta ao valor que será creditado para cada trabalhador antes da data do depósito. Os trabalhadores que desejam saber qual é o saldo da sua conta do FGTS podem fazer a consulta virtualmente. Assim, basta utilizar o aplicativo ofical do FGTS.

Como consultar o saldo do FGTS

O trabalhador tem dois meios para verificar o saldo do FGTS. O primeiro é o aplicativo FGTS, disponível para os telefones com sistema Android e iOS. O segundo é a consulta do extrato do fundo, no site da Caixa.

Quem preferir fazer a consulta presencialmente, deve comparecer a qualquer agência da Caixa pedir o extrato no balcão de atendimento. Aliás, o banco também envia o extrato do FGTS em papel a cada dois meses, no endereço cadastrado.

Para cadastrar seu endereço basta ir a uma agência da Caixa ou ligar para o número 0800-726-0101 e informar o novo endereço. Inclusive, é importante manter seus dados atualizados. Assim, evita futuros problemas no sistema.

Por Brasil 123