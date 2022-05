Luciano Szafir segue em recuperação após cirurgia e não tem previsão de alta

Luciano Szafir segue em recuperação, no Hospital Copa D’or em Copacabana, no Rio de Janeiro, após passar por uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia em 16 de maio deste ano. De acordo com a assessoria dele para a revista Quem, nesta quinta-feira (19), o ator está mais “disposto”

A equipe médica deu o prazo de 15 dias para que ele possa se recuperar completamente e, assim, retornar ao trabalho. Como o procedimento já estava marcado, Luciano deixou alguns episódios de ‘Casa Szafir’, para o SBT, pré-gravados.

Luciano usou a bolsa de colostomia por dez meses, após ter uma alça do intestino perfurada durante tratamento de uma embolia pulmonar. Na ocasião, ele lutava contra as complicações da Covid-19 e ficou mais de um mês internado no Hospital.

Luciano se dá bem com o atual de Xuxa

Luciano Szafir abriu o jogo, em bate-papo no Instagram com os fãs, em março deste ano, sobre sua relação com Junno Andrade, atual namorado de Xuxa. O ator, que estava na reprise de ‘O Clone’, é pai de Sasha Meneghel, filha única da apresentadora.

“Gosto muito do Junno. A gente não se vê sempre, mas posso dizer que somos amigos, sim. É um grande cara”, elogiou o modelo. Luciano ainda é pai de David, de 8 anos, e Mikael, 5, frutos da união com a influencer Luhanna Szafir.

