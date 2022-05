Litro de gasolina ultrapassa os R$ 10 reais em Marechal Thaumaturgo

Bem se sabe que o Acre é o estado onde o consumidor paga um dos combustíveis mais caros do país. Em Marechal Thaumaturgo, tanto o diesel como a gasolina já passam dos R$ 10 reais o litro.

A gasolina comum está sendo vendida a por R$ 10,15 o litro, enquanto o diesel já chegou aos R$ 10,35 o litro.

Em M. Thaumaturgo, nesse final de semana, o combustível bateu um novo recorde. Diesel mais caro que a gasolina. Ambos acima de 10 reais. Se tudo tá caro, culpa do Bolsonaro! pic.twitter.com/NjT5INZ643 — Edvaldo Magalhães (@EdvaldoAcre) May 15, 2022

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) utilizou o seu Twitter para comentar que o preço bateu um novo recorde. Ainda na publicação, ele culpa o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pelo valor abusivo do combustível no Acre.

“O diesel mais caro que a gasolina. Ambos acima dos R$ 10 reais. Se tá caro, culpa do Bolsonaro”, escreveu.

Fonte: Juruá em Tempo