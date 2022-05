Libertadores: Confira os times já classificados para as oitavas de final e data do sorteio

A fase de grupos da Copa Libertadores se aproxima do fim. Com o fechamento da quinta e penúltima rodada da primeira fase, resta apenas um jogo para os clubes que ainda tentam uma vaga nas oitavas de final do torneio. Até o momento, a mais importante competição do futebol sul-americano já tem sete times garantidos no mata-mata.

O sorteio para conhecer os confrontos da próxima fase acontece no dia 27 de maio, na próxima sexta-feira, a partir de 13h (de Brasília). O evento, que ocorre em Assunção, no Paraguai, definirá os jogos que acontecem nas semanas de 29 de junho e 6 de julho.

Entre as sete equipes já classificadas para o mata-mata, estão três times brasileiros. São eles Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo. Além dos clubes do Brasil, Estudiantes-ARG, River Plate-ARG, Colón-ARG e Talleres-ARG também carimbaram a vaga.

Apesar de algumas definições, muito ainda está em jogo na última rodada. Corinthians, RB Bragantino, Athletico-PR e Fortaleza ainda lutam por um lugar na fase de mata-mata. A situação do Leão do Pici e do Massa Bruta é a mais dramática. O América-MG já está eliminado.

Confira abaixo a situação de cada grupos antes da rodada final

Grupo A

Classificado: Palmeiras

Na briga: Deportivo Táchira-VEN e Emelec-EQU

Eliminado: Independiente Petrolero-BOL

Última rodada: Emelec x Independiente Petrolero (24/05 – 21h30); Palmeiras x Deportivo Táchira (24/05 – 21h30)

Grupo B

Classificado: Em aberto

Na briga: Libertad-PAR, Athletico-PR, The Strongest-BOL e Caracas-VEN

Eliminado: Em aberto

Última rodada: Libertad x The Strongest (26/05 – 19h); Athletico-PR x Caracas (26/05 – 19h)

Grupo C

Classificado: Estudiantes-ARG

Na briga: RB Bragantino, Vélez-ARG e Nacional-URU

Eliminado: Em aberto

Última rodada: Nacional x RB Bragantino (24/05 – 19h15); Vélez x Estudiantes (24/05 – 19h15)

Grupo D

Classificado: Atlético-MG

Na briga: Tolima-COL e Independiente del Valle-EQU

Eliminado: América-MG

Última rodada: Independiente del Valle x América-MG (25/05 – 21h); Atlético-MG x Tolima (25/05 – 21h)

Grupo E

Classificado: Em aberto

Na briga: Deportivo Cali-COL, Corinthians e Boca Jrs-ARG

Eliminado: Always Ready-BOL

Última rodada: Boca Jrs x Deportivo Cali (26/05 – 21h); Corinthians x Always Ready (26/05 – 21h)

Grupo F

Classificado: River Plate-ARG

Na briga: Fortaleza e Colo-Colo-CHI

Eliminado: Alianza Lima-PER

Última rodada: Colo-Colo x Fortaleza (25/05 – 19h); River Plate x Alianza Lima (25/05 – 19h)

Grupo G

Classificado: Colón-ARG

Na briga: Cerro Porteño-PAR e Olímpia-PAR

Eliminado: Peñarol-URU

Última rodada: Peñarol x Colón (25/05 – 21h); Cerro Porteño x Olimpia (25/05 – 21h)

Grupo H

Classificados: Flamengo e Talleres-ARG

Eliminados: Sporting Cristal-PER e Universidad Católica-CHI

Última rodada: Flamengo x Sporting Cristal (24/05 – 21h30); Universidad Católica x Talleres (24/05 – 21h30)

Fonte/ r7 Esportes