Libertadores: Brasil pode ter até sete clubes nas oitavas! entenda cenários.

Última rodada da fase de grupos será disputada entre terça (24) e quinta (26). Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras já têm vaga garantida. Athletico-PR, Bragantino, Corinthians e Fortaleza tentarão chegar às oitavas.

Marcelo Gomes, da Redação Ecos da Notícia

Nesta terça-feira 23 de maio, começa a ser disputada a última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Enquanto Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras já estão com a classificação garantida nas oitavas de final, outros quatro clubes brasileiros: Athletico-PR, Bragantino, Corinthians e Fortaleza, ainda possuem chances de chegar ao mata-mata.

Os três já classificados, devem passar como primeiros colocados em seus respectivos grupos. O único que ainda tem chances matemáticas de ficar em segundo lugar é o Atlético-MG. No entanto, isso dependeria de uma extraordinária derrota para o colombiano Tolima, no Mineirão, com um placar com no mínimo três gols de diferença.

Dos oito representantes do Brasil no torneio, apenas o América-MG já foi eliminado. Na disputa do grupo D, que inclui seu rival belo-horizontino, o América-MG, somou apenas dois pontos nos cinco jogos disputados. Caso vença o Independiente del Valle, nesta quarta (25), no Equador, o clube mineiro pode no máximo alcançar o terceiro lugar e garantir vaga na Sul-Americana.

Fonte: Cnn Brasil