Lembra das gêmeas mais lindas do mundo? Respire fundo até ver como estão hoje

Há cerca de três anos, duas garotinhas da Califórnia, nos Estados Unidos, viralizaram nas redes sociais, se tornando verdadeiros fenômenos da internet. Isso porque, as meninas, que são irmãs gêmeas e na época eram apenas bebês, mostraram uma rara beleza, que conquistou o coração do público.

Leah Rose e Ava Marie Clemens são filhas da americana Jaqi Clemens. A mãe compartilhou a foto das filhas em suas redes sociais no ano de 2017 e, rapidamente, as imagens se tornaram surpreendentes para os internautas do mundo inteiro, que passaram a chamar as crianças de ‘as gêmeas mais lindas do mundo’, título pelo qual elas ficaram bastante conhecidas.

Através do Instagram, o que não faltou foram elogios para as gêmeas americanas por causa da deslumbrante aparência. Jaqi, ao ver o sucesso das filhas nas redes sociais, não parou de publicar fotos das meninas, que, em pouco tempo, começaram a conseguir trabalhos no cenário da moda infantil, como modelos.

Leah Rose e Ava Marie foram convidadas para realizar diversos trabalhos na área, fazendo propagandas de muitas marcas importantes, principalmente de vestuário. Com o passar dos anos, as meninas foram se tornando cada vez mais famosas, alcançando mais de sete milhões de seguidores no Instagram.

Atualmente, as filhas de Jaqi têm nove anos de idade e estão ainda mais bonitas do que quando o público as conheceu. Por meio das redes sociais, elas frequentemente compartilham fotos de novos trabalhos que realizam e estão sempre surpreendendo os seguidores.