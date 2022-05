Legislação para cães de apoio emocional em lugar público é aprovada no Senado

Os doguinhos não serão mais proibidos de acompanharem seus tutores em locais públicos!

Os senadores aprovaram nesta terça-feira (24) um projeto de lei que garante às pessoas com deficiência mental, intelectual ou sensorial o direito de ingressar em ambientes de uso coletivo na companhia de cão de apoio emocional (PL 33/2022).

O autor do Projeto de Lei (PL) 33/2022, é o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR). O texto foi aprovado pelo Senado nesta quarta-feira.

A Lei do atende às pessoas com deficiências. Segundo ele, a falta de uma legislação específica sobre o cão de apoio emocional vem causando transtornos, exigindo inclusive a intervenção judicial.

O apoio emocional que esses animais propiciam para seus tutores é notório. Quando se trata de pessoas com deficiência mental, intelectual ou sensorial, o benefício psicológico e emocional é ainda superior. Há, inclusive, abordagens terapêuticas com animais que vêm se mostrando promissoras, com bons resultados sobre a comunicação, a interação social, a diminuição de crises de ansiedade e diversas outras melhorias no quadro clínico das pessoas com deficiência — argumentou ele.

Fonte/ Agência Senado