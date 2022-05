Laís e Gustavo fazem lista de casamento recheada de ex BBBs, mas deixam Arthur Aguiar de fora

Laís e Gustavo foram o segundo e último casal a assumir o relacionamento fora do Big Brother Brasil, mas, organizando a lista do noivado, eles deixaram de fora Arthur Aguiar, campeão do reality.

Em entrevista ao Hotel Mazzafera, programa no youtube do influenciador Matheus Mazzafera, Laís e Gustavo comentaram sobre os participantes do BBB que pretendem chamar para o casamento, mas não foi só Arthur Aguiar que ficou de fora.

Logo no começo da entrevista, Mazzafera questionou se o casal levaria Tiago Abravanel, Jade Picon e Linn da Quebrada, o casal sem titubear respondeu que sim aos três.

Paulo André também será chamado sem qualquer sombra de dúvidas, o amigo de Arthur Aguiar no game foi um dos jogadores mais queridos do público.

O nome de Naiara Azevedo foi citado, o hétero top topou chamar mas Laís quer conversar com ela antes, e Eliezer, o último Lollipoper, também será convidado da festa.

Quando o nome de Arthur Aguiar foi citado, Laís respondeu de prontidão: ‘Não’, seguida por Gustavo que logo também disse: ‘Acho que não’.

NEM TODO MUNDO

Natália Deodato não foi dada como certeza para Laís e Gustavo e ficou apenas como um talvez, após isso, Gustavo perguntou: “Quem mais estava na casa?”.

Quando lembraram de Jessi e Viny, o casal aceitou a ida deles e ouviram de Mazzafera: “Vão chamar todo mundo então”, e Laís, brincando respondeu: “Nem todo mundo né?”, cutucando Arthur Aguiar.

Laís e Gustavo que oficializaram o namoro para todo mundo, e os dois ficarão pertinho em São Paulo, mas, segundo a médica, em casas separadas, para não pularem etapas.

Por TVFOCO