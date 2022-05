Ladrão invade e rouba casa, mas decide aparar toda a grama do quintal

O dono de uma residência localizada no Texas, Estados Unidos, levou um grande susto ao chegar em casa e se deparar com a grama do quintal toda aparada. Ao chegar as gravações do circuito de câmera de segurança, ele observou que um homem havia invadido a propriedade.

Conforme o jornal Daily Mail, a polícia recebeu um chamado alertando sobre “uma pessoa desconhecida” usando um cortador de grama às 20h. Assim que uma viatura chegou à casa, Marcus Renard Hubbard fugiu.

O ladrão não chegou a entrar na parte mobiliada da residência, mas foi á garagem, onde retirou uma bicicleta, pegou o cortador de grama e o encheu com gasolina. Na sequência, partiu para o quintal gramado.

Hubbard deixou o local com o cortador, e o abandonou em um beco próximo. Ele segue foragido. O homem já é acusado de roubo a um prédio e enfrenta multas equivalentes a R$ 50 mil. Além disso, pode pegar até 20 anos de prisão caso seja condenado.