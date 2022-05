“Ladrão de Picanha” é flagrado e acaba preso pela Polícia Militar

Na última sexta-feira (27), o Núcleo de Inteligência do 4ºBPM abordou um veículo gol de cor vermelha, no distrito do Riozinho, segundo informações repassadas a polícia o veículo estava sendo usado para realizar furtos em supermercados de Cacoal, onde o autor tinha como alvo carnes nobres e bebidas.

No momento da abordagem foi identificado o condutor como F.C.N, 50 anos, policiais fizeram uma revista no veículo e foi encontrada uma grande quantidade de carnes e bebidas, muitas delas com etiquetas de supermercados de Cacoal.

Os agentes fizeram perguntas ao senhor, que entrou em contradição várias vezes, mas por fim acabou admitindo os furtos das mercadorias encontradas em seu veículo.

Gerentes de 03 supermercados identificados pelas etiquetas dos produtos compareceram a delegacia e levaram provas contra o autor do crime, imagens de câmeras de segurança foram exibidas, confirmando a veracidade dos fatos contra o senhor F.C.N.

Muitos produtos foram encontrados dentro do seu carro, só de picanha foram encontradas 08 peças, além de outros itens com etiquetas de outros comércios que não foram identificados, como pacotes de cafés, refrigerantes, whisky, saca-rolhas, caixas de cigarros, fumo, sabão de barra e entre outros.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia juntamente com o veículo usado para cometer o furto.

F.C.N, já foi condenado pelo crime de furto e se encontra assinando em de Espigão do Oeste como acordo da pena.

Por Planeta Folha