Junto com a população, governador comemora os 30 anos de emancipação de Porto Acre

Uma grandiosa festa popular celebrou as três décadas de autonomia política e administrativa de Porto Acre, na noite deste sábado, 30. O evento realizado na Vila do Incra contou com uma extensa programação e foi prestigiada pelo governador do Estado, Gladson Cameli.

Promovido pela Prefeitura de Porto Acre, o festejo contou com apresentação de bandas musicais, queima de fogos, bingo, sorteio de prêmios e show do cantor de forró Frank Aguiar.

Porto Acre, juntamente com Acrelândia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia e Jordão foram elevados à categoria de município em 28 de abril de 1992. Atualmente, a cidade possui cerca de 19,1 mil habitantes.

Em sua fala, o gestor ressaltou a importância histórica do município, que foi um dos principais palcos durante os combates da Revolução Acreana. Foi na então Puerto Alonso, atual Porto Acre, que as tropas bolivianas se renderam ao Exército comandado pelo coronel José Plácido de Castro, em janeiro de 1903.

“Essa terra representa a força da coragem e da conquista do povo acreano. Somos brasileiros de fato e de direito graças aos guerreiros que lutaram e muitos perderam suas vidas para que o Acre pertencesse ao Brasil. Porto Acre é a história viva do nosso estado”, afirmou.

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), Petrônio Antunes; os deputados federais Alan Rick e Perpétua Almeida; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior; e o deputado estadual José Bestene também participaram do evento.

Investimentos do governo em Porto Acre

Gladson aproveitou a oportunidade para relembrar os investimentos levados ao município por meio do governo do Acre nos últimos três anos. O chefe do Executivo citou a parceria entre Estado e prefeitura na manutenção de ramais e recuperação de vias urbanas.

“O prefeito Bené administra praticamente quatro cidades em uma só. O desafio dele é diferente dos outros prefeitos do estado. Por isso, sempre procuramos atender as reivindicações que ele nos leva porque conhecemos a realidade daqui. Porto Acre tem uma população trabalhadora e o governo do Estado está à disposição para ajudar em tudo que for possível”, comentou.

O governador anunciou ainda o repasse de R$ 700 mil à prefeitura para executar os serviços de manutenção e ampliação da iluminação pública. Também estão assegurados outros R$ 500 mil para realização de tapa-buracos. No município, o governo trabalha na melhoria asfáltica da rodovia estadual AC-10, na construção de rampas de acesso e escadarias no porto fluvial da cidade e reforma de escolas rurais no valor de R$ 1,5 milhão.

Todos estes esforços em benefício da população foram reconhecidos pelo prefeito Bené Damasceno. “O governador Gladson Cameli tem sido um grande parceiro de Porto Acre. Gostaria de destacar o serviço que vem sendo feito na zona rural. Porto Acre tem a maior quantidade de ramais do estado e nos últimos anos, temos visto o maior trabalho da história para que os nossos produtores possam escoar sua produção até a cidade”, disse.

A vereadora Eliene Amorim parabenizou a atuação do governo acreano frente a pandemia de covid-19, uma das maiores crises sanitárias já enfrentadas pela humanidade. “O governador escolheu salvar vidas e trabalhou muito pela população. O governo construiu hospitais de campanha e lutou muito para que a vacina chegasse ao nosso estado”, argumentou.

População reconhece esforços do Estado

Professora da Escola Estadual Jader Saraiva Machado, Ivancleude Souza Lima foi contemplada com o maior abono salarial já pago aos servidores da Educação. A servidora recebeu R$ 14 mil em dezembro do ano passado.

“Foi uma alegria muito grande para todos nós da Educação ter recebido esse abono. Isso demonstra o respeito que o governo tem com os professores. Nos sentimos bastante valorizados”, disse.

Já o pequeno agricultor José Orlando Lopes agradeceu a atenção dada pelo Estado na abertura e recuperação de ramais. Segundo ele, ter estradas em boas condições é fundamental para alavancar a produção no campo e contribuir com o desenvolvimento do Acre.

“Só quem mora na zona rural sabe a importância de um ramal bom. Conheço produtores que já tiveram muitos prejuízos porque não conseguiram levar sua produção até a cidade. O trabalho que o governo vem fazendo tem nos ajudado muito”, expôs.

Galeria de Imagens: