Jovem vai ao supermercado e é atacada. Corpo foi encontrado com sinais de estupro!

Um crime bárbaro aconteceu na última segunda-feira (2) na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. A vítima é uma jovem de 20 anos identificada como Thuane Silva. Thuane estava desaparecida desde ontem, quando havia saído para o supermercado e não voltou pra casa. No final da tarde a foi encontrada morta no quintal da casa de um vizinho e seu corpo tinha sinais de violência sexual.

O criminoso fugiu do local e agora todos estão atrás dele em uma força tarefa. Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, a mãe da jovem disse ter ouvido gritos vindo da casa de um vizinho enquanto procurava a menina e então se dirigiu até o local junto da família, mas o assassino não estava mais na casa e a menina não havia sido encontrada em um primeiro momento.

Quando eu passei com uma vizinha, eu escutei alguém gritando: ‘Mãe, socorro!’. Fui para casa. Meia hora depois, me deu um estalo. Começamos a revistar o quintal, reviramos tudo, todos os poços. Os policiais chegaram, isolaram. Quando foi à noite, eu não sei como, acharam ela em frente à porta dele, enterrada”, contou a mãe de Thuane.

No final da tarde, o Corpo de thiane foi localizado enterrado em uma cova raza no quintal de seu vizinho, com sinais de violência. O Crime ocorreu na rua F no Bairro Parque maita, no 6° Distrito de Magé.

A Polícia Civil foi procurada e informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso e ouviu testemunhas e parentes da vítima. A perícia foi realizada no local do crime. Diligências estão em andamento para localizar o autor da morte de Thuane da Silva Machado.

Por No Amazonas é Assim