Jovem morre após ser eletrocutada enquanto tentava tirar pipa de fiação elétrica

Uma mulher de 26 anos morreu nesta segunda-feira (2/5) após levar choque enquanto tentava tirar uma pipa da fiação elétrica, em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com testemunhas, ela jogou uma pedra amarrada a uma linha, e acabou recebendo uma descarga elétrica que provocou graves queimaduras. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no Hospital.

Familiares contaram que Valéria Soares Teixeira tentava desprender uma pipa. Eles disseram que, no momento do acidente, várias crianças brincavam no local, mas nenhuma delas se feriu. Já ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade.



Como o estado dela era muito grave, ela foi transferida para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em estado gravíssimo e intubada. Valéria morreu por volta das 22h devido aos ferimentos graves.

Após a ocorrência, a Enel Goiás reforçou que soltar pipas próximo à rede elétrica é perigoso, assim como tentar recuperar qualquer item que fique preso na fiação. Apenas técnicos da empresa, treinados para esse trabalho, podem fazer esse trabalho.