Jovem manda mensagem para amigo antes de ser assassinado em matagal

Uma conversa de WhatsApp foi vazada mostrando um jovem, supostamente identificado como Nathan, à beira da morte. De acordo com as informações o fato aconteceu em uma zona de mata no Complexo da Penha, no estado do Rio de Janeiro, durante uma operação policial.

As imagens mostram o jovem enviando uma foto para seu amigo, o relatando que iria morrer e na manhã do dia seguinte, ele foi encontrado já sem vida e com marcas de tiros no corpo.

Uma operação policial na Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, terminou com ao menos 11 mortos na madrugada desta terça-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar, houve um confronto e 10 dos mortos eram suspeitos de envolvimento com o crime. A 11ª vítima era uma moradora, de 41 anos. Também ficaram feridas outras duas pessoas que foram levadas a um hospital da região.

Segundo informações da PM, a operação emergencial envolvia agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e tinha como objetivo prender chefes do Comando Vermelho que estaria escondidos na Penha. Foram apreendidos 11 fuzis, quatro pistolas e uma granada.

De acordo com relatos, os tiros começaram por volta das 4h. A Secretaria de Educação informou que 11 escolas tiveram as aulas suspensas devido à operação.