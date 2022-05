Jovem é morto a tiros durante transmissão ao vivo de jogo

Um jovem identificado apenas como ‘Warley Dentinho’ foi executado a tiros durante uma partida de futebol, na noite deste domingo (1). O crime aconteceu por volta das 20h no Campo dos Guerreirinhos, localizado na Avenida Professor Nilson Lins, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Uma transmissão ao vivo estava sendo realizada no momento em que a vítima foi executada. Na live é possível ouvir vários tiros e ver várias pessoas correndo em seguida. A pessoa que estava gravando a transmissão fala que vai encerrar a live pois executaram alguém.

No momento do crime estava acontecendo uma partida final entre dois times. A vítima do homicídio estava na torcida, assistindo o jogo. A 12ª Companhia Interativa Comunitária foi acionada para atender a ocorrência.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por Portald24am