Jovem é espancada por duas e tem cabelo cortado na faca na cidade de Xapuri

A cena foi gravada por celular e depois teve as imagens divulgadas em grupos nas redes sociais. São vários vídeos em sequência onde mostra duas jovens se dirigindo ruma à outra que passa a ser agredida inicialmente com uma garrafa de cerveja.

O fato foi registrado na noite da última sexta-feira, na Rua 24 de Janeiro, próximo à uma distribuidora onde se reúne muitos jovens menores de idade. Ao perceber que a outra jovem retira da bolsa uma arma branca (faca), enquanto é agredida pela primeira, resolve correr temendo pela sua vida.

Mesmo correndo e tentando escapar atrás de um carro, a jovem foi cercada e agarrada por uma das agressoras, enquanto a outra lhe mostra a faca, lhe agarra pelos cabelos que tenta cortar, além de ser agredida com chutes e socos.

Um rapaz se aproxima e nada faz para apartar enquanto outra pessoa filma as agressões. O caso foi registrado somente hoje na delegacia da cidade, que passará a ser investigado e tentar chegar até as duas agressoras.

Recentemente, outras cenas de brigas e espancamentos foram registradas próximo ao mesmo local, envolvendo jovens.

Segundo informações, o fato será levado ao Ministério Público do Acre e judiciário local, para que bares possam ser criminalizados na venda direta para menores de idade na cidade.

Os vídeos estão na posse do delegado do Município que deverá intimar as partes envolvidas, até a pessoa que filmou e outras que incentivaram as agressões.

Fonte: O Alto Acre