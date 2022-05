Jovem é baleado e outros dois são presos após perseguição policial

A vítima contou que seu irmão estava negociando os itens com os suspeitos através de um anúncio nas redes sociais e, após algumas tentativas, conseguiu o endereço deles, no bairro Cruviana.

No local, a PM visualizou os três jovens com uma TV, um dos produtos furtados. Ao notarem a presença da viatura, os suspeitos pularam alguns muros na tentativa de fugir dos policiais. Na ocasião, um morador gritou que uma pessoa estava no quintal de sua casa e portava uma arma.