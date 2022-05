Jovem compra celular pela internet, mas recebe apenas uma caixa de leite condensado

Um jovem de São Paulo comprou um celular pelo aplicativo de uma loja online, mas, ao abrir a embalagem, havia apenas uma caixa de leite condensado no lugar do aparelho. O produto foi entregue nesta segunda-feira (9).

Johnata recorreu às redes sociais para tornar o caso público e obter uma resposta das Americanas, onde comprou o produto. Na publicação, ele explicou que estava com dificuldade para conseguir entrar em contato com a empresa. Após o post viralizar, a companhia o procurou.

Outros internautas relataram também terem passado por problemas similares – um deles afirmou ter comprado um celular e recebido, no lugar, uma barra de sabão.

Em nota, a Americanas informou que “que entrou em contato com o cliente e informou que está priorizando o envio do produto comprado. Em paralelo, a companhia está investigando o caso internamente”.

Em postagem na noite desta terça, Johnata atualizou a situação e contou que, segundo a empresa, a entrega do aparelho está prevista para esta quarta (11).

Reclamações no Procon

De acordo com o Procon-SP, até março deste ano, o órgão recebeu 128 mil reclamações de consumidores sobre compras online.

Entre as principais queixas dos consumidores estão problemas com atraso, a falta de entrega do produto e problemas com cobrança.