Jornal inglês detona jogador da Seleção Brasileira: “Não deveria jogar nunca mais”

Em mais uma vergonhosa atuação, o Manchester United foi derrotado por 4 a 0 pela sensação da Premier League, o Brighton, que definiu oficialmente a não classificação dos Red Devils para a Champions League.

E, após as partidas, diversos jogadores do clube inglês foram duramente criticados pela imprensa inglesa, com até mesmo Cristiano Ronaldo sofrendo com as ‘cornetadas’ dos jornais e programas esportivos.

Para se ter uma ideia, a maior nota da equipe na partida foi do goleiro David De Gea, que teve 4,0. Porém, sem dúvidas o principal alvo das críticas foi o brasileiro Alex Telles, que vinha ganhando espaço no clube em relação ao inglês Luke Shaw.

Jornal inglês detona Alex Telles

O jornal Manchester Evening News, popularmente conhecido como NEW, foi extremamente ‘duro’ nas críticas ao brasileiro, chegando a pedir que o mesmo nunca mais jogue pela equipe.