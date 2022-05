Jorge Jesus surpreende e acerta com novo clube

Livre no mercado, o renomado Jorge Jesus, grande ídolo da história do Flamengo, está de novo clube. No Brasil, de férias, o treinador ganhou manchetes em todo cenário local, mas o destino está traçado no futebol turco. Jorge Jesus está livre no mercado desde sua passagem pelo Benfica. Ele retornou ao clube português na temporada passada, depois de deixar o Flamengo. No final do ano passado, ele acabou sendo demitido, tendo seu nome ligado a vários clubes do futebol brasileiro. No Brasil, Jorge Jesus ganhou o cenário na última semana. De férias, o treinador abriu o jogo e falou sobre diversos temas, entre eles, sua vontade de voltar ao Fla. “Quero voltar ao Flamengo, mas não depende só de mim. Posso esperar até dia 20. Depois, tenho que resolver minha vida. Esse time ainda mexe comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldade”, disse, causando uma grande confusão no clube carioca.

Jorge Jesus acerta com o Fenerbahçe

Segundo informa Carter, em seu Twitter, Jorge Jesus tende a ser o treinador do Fenerbahçe. A fonte comenta que o treinador teve grande sucesso no Flamengo, citando que o clube carioca é mais popular do Brasil. Logo depois, ele confirmou que Jorge Jesus terá sucesso no maior da Turquia.

Enquanto encontra-se em terras brasileiras, JJ tem viagem para voltar à Portugal nos próximos dias.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil