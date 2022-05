Jojo Todynho sobre cíumes de marido: “Maluco, surtado, psicopata”

Jojo Todynho ama conversar com seus seguidores e recentemente, sempre com bom humor, reclamou do marido, o militar Lucas Souza, nas redes sociais.

Lucas estava do lado da esposa e se justificou, dizendo que a funkeira sabia de sua personalidade antes de casar: “Eu avisei, eu avisei”

Gente, não dá! Esse daqui sai da casinha mesmo”, continuou ela. “Já avisei, mexeu com a minha mulher, está fudi**, vai levar”, disse ele. “Vai levar o que, Lucas?”, perguntou Jojo.

Lucas então se deu por vencido e assumiu seu lado ciumento. “Não, ciumento, não. Você é maluco, surtado, psicopata”, rebateu a cantora.

Ao ser questionada sentia muito cíumes, Jojo revelou que o ciumento da relação não é ela: “Eu não sou ciumenta não, tenho ciúmes do que eu vejo. Eu não fico dando surto atoa, não. Mas esse aqui [o marido], esse aqui, imagina”.

RESPOSTA AOS HATERS

Jojo Todynho está cansada das críticas que vem sofrendo por conta do seu peso. Em uma entrevista à Quem, a cantora desabafou sobre a situação.

“Fica um povo falando besteira: ‘ela tem que emagrecer mesmo por causa da pressão [arterial]. Que pressão, gente?! Passei mal uma vez no reality”, disse em relação a vez que teve um pico de pressão na Fazenda 12.

“Não precisa ser gordo ou magro para ter problema de pressão. Você tem e pronto. Estou emagrecendo porque tenho que emagrecer, para eu poder engravidar melhor”, contou.

A funkeira ainda deixou claro que pode engravidar a hora que quiser: “Se eu quiser ter filho agora, com 130 quilos, eu posso ter? Posso ter… Mas também é um risco que se corre? É um risco que se corre. Mas eu prefiro não correr esse risco e eu quero emagrecer. Ponto. Se eu quiser emagrecer 50, 100 quilos, é problema meu. As pessoas não têm que falar nada: ‘pronto, vai emagrecer? Parabéns, Jojo, torço por você!’ Agora, é um bando de mulher complexada falando besteira”.

“Falei: ‘gente, o dia que essas mulheres começarem a f*d*r de luz ligada!’ Porque eu f*d* de luz ligada! Não tem essa de estria, de celulite, que o peito tá isso, tá aquilo. Não tenho nada a ver com isso… Quando o homem gosta e tá com você de verdade, ele vai te c*m*r de luz ligada, luz apagada, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Para essas mulheres pararem de falar besteira, porque eu sou gostosa, eu sou maravilhosa de qualquer jeito. Esquece! Com 130 quilos, com 90 quilos, vou ser bem c*mida sempre”, finalizou.