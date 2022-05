Jojo Todynho quer emagrecer 40 kg em seis meses para engravidar; essa meta é possível?

Não tem jeito, qualquer coisa que Jojo Todynho faça ou fale vira notícia e o assunto logo bomba. Desta vez, a vencedora de ‘A Fazenda 12’ falou que ela e o marido, o oficial do exército Lucas Souza, pretendem ter um filho no ano que vem. E, por isso, ela pretende emagrecer 40 kg, em seis meses, para estar mais saudável para engravidar.

Logo, ela começou a receber críticas nas redes sociais de fãs e dos conhecidos ‘haters’. A cantora foi rápida na resposta, nas redes ela afirmou: “Quando eu posso fazer alguma coisa para melhorar, eu vou fazer! Mas isso não é uma coisa que fico me torturando por causa disso!”

Mas ficam as dúvidas: essa meta é possível? É saudável? A nutricionista funcional Andrezza Botelho explica que o obejtivo de Jojo é real e tem tudo para dar certo, se ela tiver engajamento.

“A meta está dentro do que pode ser feito sem prejudicar a saúde dela. Com um prazo um pouco mais longo, como o que ela estipulou, pelo menos nos primeiros 45 dias, acontece um emagrecimento mais rápido. Isso tem um lado bom, por que incentiva a continuidade do tratamento”, diz a especialista.

Com o passar do tempo, a nutricionista explica que a perda de peso segue, porém com uma velocidade mais lenta. “A dieta vai mudando ao longo do processo de emagrecimento com ciclos de orientação nutricional, para o corpo não acostumar e vai acelerando com alguns nutrientes”, afirma Andrezza.

E acrescenta: “tem muitas manobras nutricionais que a gente consegue para que a pessoa não perca a vontade, a adesão e para que ela consiga que esse processo de emagrecimento seja contínuo.”

O processo de emagrecimento não envolve apenas diminuir a alimentação e sim mexer no estilo de vida para que a perda de peso seja permanente.

“Após anos de experiência, eu falo que emagrecer uma pessoa é muito fácil, quando ela me dá a mão e caminha junto comigo. A questão é a manutenção da perda de peso, mudar um pouco o estilo de vida, a parte comportamental daquela pessoa para que ela consiga manter aquela perda de peso. Se não, ela ganha muito rápido”, explica a nutricionista.

A adesão ao processo é fundamental e pode fazer com que Todynho consigo superar a meta imposta por ela. “Eu acredito até que ela consegue mais. Se ela conseguir seguir as orientações do personal, nutricionista, médico, ela consegue ir bem tranquila. Mas ela precisa aderir, esse é o X da questão”, orienta a nutricionista.

Jojo afirmou que poderia engravidar com o corpo que tem hoje, já que a saúde dela está boa. Porém, a funkeira prefere estar mais magra. A preferência de Jojo já mostra uma preocupação inerente às mães, buscar o melhor para o seu filho.

“Para gestação é muito melhor perder peso, porque as toxinas têm afinidade com as células de gordura, então quanto mais tecido adiposo, mais toxina a pessoa tem armazenada. Quando a pessoa começa o processo de emagrecimento, ela diminui as células adiposas e, consequentemente, as toxinas, fica menos tóxica para engravidar, grosseiramente falando”, explica a nutricionista.

Por R7