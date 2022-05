Johnny Depp x Amber Heard: 5 revelações chocantes da briga judicial

Johnny Depp e Amber Heard lutam na justiça desde 2016. Ambos acusam um ao outro de violência e durante os julgamentos, os atores expuseram cenas absurdas, que envolvem desde violência até ameaças e fezes na cama.

Listamos cinco revelações chocantes da briga judicial:

1. Violência durante o relacionamento

O casal se separou em 2016, com o pedido de divórcio de Heard após alegar ter sido vítima de violência doméstica. A atriz divulgou imagens do rosto com sequelas causadas pelas agressões do ex-namorado.

De acordo com Heard, Depp chegou a quebrar um celular em seu rosto.

2. Faca de presente

Johnny Depp desmentiu as alegações de violência e contou outra versão sobre o motivo da separação. Ele diz que quem pediu o divórcio foi ele e que Heard o acusou de violência por vingança.

Aparentemente, uma faca foi dada de presente para Depp por Heard, segundo o The Independent. O objeto tinha escrito “Hasta la muerte”, que significa “até a morte” em espanhol. Uma testemunha de defesa de Heard alegou que “ela comprou [a faca] porque achou que seria um presente gentil”.

3. Cinzeiro humano

Uma das provas apresentadas pela equipe de defesa de Heard é um áudio da época em que ela ainda estava casada com Depp, em que ela dá a entender que ele estaria apagando cigarros nela. O ator disse que nunca fez isso e que a atriz exagerou no áudio.

4. Batidas de portas

Durante o julgamento, foi mostrado um vídeo em que Depp bate portas de armários na cozinha enquanto ainda eram casados. Em resposta, Depp afirmou que as imagens são verdadeiras, mas reforçou que, apesar disso, não chegou a bater na mulher.

5. Fezes humanas na cama

Em 2020, durante um processo, Depp contou que, em uma das brigas, Heard fez cocô na cama onde eles dormiam. Fotos foram mostradas no tribunal, mas a atriz disse que o cocô era dos cachorros do casal.

Em depoimento, uma das funcionárias disse que as fezes eram “nitidamente humanas”.

