Jogadores do Flamengo elegem o pior treinador do clube desde a saída de Jorge Jesus

Após a passagem de Jorge Jesus, o Flamengo novamente passou a figurar entre os melhores times do Brasil, transformando-se no favorito de todas as competições que disputa desde 2019.

Isso se deve ao trabalho do português, que em pouco mais de um ano, se tornou o maior treinador da história do clube. E, desde sua saída em 2020, o Mengão tem encontrado dificuldades para encontrar um novo comandante, chegando a ter três treinadores neste período.

Jogadores do Flamengo elegem pior treinador que tiveram

Diante disto, em entrevista ao jornalista Renato Maurício Prado, o técnico Jorge Jesus, que está de férias no Brasil, confidencializou que em contato com seus ex-jogadores, teve acesso a alguns dos treinos e táticas passadas pelos treinadores que o sucederam no Mengão.

Inclusive, segundo Prado, Jesus afirmou que os atletas chegaram a eleger o pior treinador que passou pela equipe desde sua saída:

Ele (Jesus) me contou outros bastidores que eu não publiquei. Ele disse que os jogadores do Flamengo contaram que o pior técnico depois da saída do Jesus foi o Renato Gaúcho. Os jogadores disseram para o Mister: ‘Era um desastre, não nos ensinava nada. Era rachão e vamos em frente. O auxiliar que dava as marcações (no campo), mas o resto era zero’. Contou isso também

Renato esteve no comando do Flamengo em 37 oportunidades, conquistando 24 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Além disso, terminou o ano como vice-campeão do Brasileirão e da Libertadores.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil