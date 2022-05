Jogador é morto com tiro em bar no interior

Francisco Douglas Soares Alves, de 26 anos, morto com um tiro na madrugada deste sábado após uma discussão em um bar no interior de Roraima, foi zagueiro das categorias de base do São Raimundo-RR, onde jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e atuou também pelo time profissional do Baré.

Carreira

No fim do ano passado, Douglas foi jogador do Guarani de Roraima, onde disputou a 9ª edição da Copa Boa Vista de Futebol Amador e foi campeão.