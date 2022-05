Jogador brasileiro é afastado de clube francês por flatulência em vestiário

Um jogador de futebol brasileiro, do time principal do Lyon, um dos grandes clubes franceses, foi afastado do time, em agosto de 2021, por “comportamento inapropriado”. Agora, meses depois, o jornal L’Équipe voltou ao assunto e expôs o que teria sido a tal conduta inadequada do atleta: flatulência. No popular, peidos. A informação é do blog O Mundo é uma Bola, da Folha.

Depois de uma derrota por 3 a 0 para o Angers, o zagueiro Marcelo, de 34 anos, soltou gases em alto e bom som, próximo de companheiros de equipe e da comissão técnica, e riu da situação. Isso durante o discurso do capitão do time, Léo Dubois, para tentar reanimar a equipe depois da goleada.

Como agravante, Marcelo tinha marcado um gol contra na partida. Apesar de alguns colegas terem compartilhado das risadas do brasileiro, a atitude desagradou ao treinador holandês Peter Bosz e a Juninho Pernambucano, ex-astro do Lyon e atual diretor de futebol do clube.

O zagueiro joga agora pelo Bordeaux. Marcelo iniciou a carreira no Santos e antes de chegar à França passou pelo futebol polonês (Wisla Kraków), holandês (PSV), alemão (Hannover) e turco (Besiktas).