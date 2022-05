Irmãos colidem com jumento e morrem em viagem para comemorar Dia das Mães

Dois irmãos morreram quando estavam viajando para comemorar o Dia das Mães com os pais, na cidade de Sigefredo Pacheco, no interior do Piauí. Eles seguiam pela estrada de moto, quando colidiram com um jumento, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Wellington de Oliveira Bezerra, 23 anos, e Daniela, 21 anos, percorriam 160 km de Teresina, capital do estado, ao município de Sigefredo para encontrar com os pais na noite do último sábado (7).

No trecho entre os municípios de Altos e Campo Maior, na BR-343, um jumento entrou na pista, foi atropelado e os irmãos caíram na estrada, por volta das 19h20.

Polícia apura se eles também foram atropelados

A polícia investiga se eles, após o acidente, foram novamente atropelados por outro veículo. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher os corpos. A perícia também esteve no local.

“Na colisão com o animal (jumento), eles tombaram e caíram da moto. Sobre o atropelamento do segundo veículo, ainda não temos informação. A perícia foi feita e será constatada se um segundo veículo chegou a atropelar os dois”,

informou o inspetor Leandro Caldas, relações públicas da Polícia Rodoviária do Piauí.

A PRF informou que o animal morreu no acidente.

Dia das mães

Wellington e Daniela estudavam e trabalham em Teresina e estavam a caminho de sua terra natal para comemorar o Dia das Mães. Eles moram na zona rural da cidade de Sigefredo Pacheco, no povoado Todos os Santos.

A cidade tem mais de 10 mil habitantes e está em comoção. A prefeitura da cidade divulgou nota de pesar.

“Quero nesse momento externar votos de pesar a família do seu Manoel Afonso e dona Vitória pela morte destes dois jovens Daniela e Wellington, dois irmãos que tragicamente perderam suas vidas na noite de ontem em um grave acidente. Podemos imaginar o tamanho da dor destes pais em perderem seus filhos de uma forma tão inesperada como essa. Meus sentimentos. Sigefredo de luto!”,diz a nota da prefeitura.