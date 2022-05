Internada, Virginia Fonseca está com cefaleia refratária

Virginia Fonseca continua internada com cefaleia, ou enxaqueca, refratária à analgesia convencional, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. A influenciadora está internada desde o último domingo (15) após sentir fortes dores de cabeça.

“O Hospital Vila Nova Star informa que a senhora Virgínia Pimenta da Fonseca Serrano está internada desde o dia 15 de maio de 2022 devido a um quadro de cefaleia refratária à analgesia convencional. A paciente está no quarto, estável e consciente, recebendo medicações venosas para controle da dor”, informa o hospital em nota.

A youtuber está grávida de três meses do segundo filho, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe. Segundo o comunicado, não há qualquer problema com o bebê. “A avaliação obstétrica diária demonstra que a gestação transcorre normalmente, sem intercorrências, e o feto encontra-se com boa vitalidade”, completa.

Fonte/ r7