INSS: veja quem recebe o 13º salário nesta quinta-feira (5)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga, nesta quinta-feira (5), mais uma parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas.

Os pagamentos serão liberados para os aposentados que recebem até um salário mínimo (R$ 1.212) e possuem o final do Número de Inscrição Social (NIS) 9 (nove). A parcela do 13º salário do INSS também será paga aos aposentados de final NIS 4 (quatro) e 9 (nove) que recebem acima de um salário mínimo.

Os valores e as datas de pagamentos do 13º salário do INSS podem ser consultados no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Veja o calendário:

13º salário do INSS para quem recebe até um salário mínimo

Final do NIS* – data da 1ª parcela – data da 2ª parcela

1 – 25 de abril – 25 de maio

2 – 26 de abril – 26 de maio

3 – 27 de abril – 27 de maio

4 – 28 de abril – 30 de maio

5 – 29 de abril – 31 de maio

6 – 2 de maio – 1º de junho

7 – 3 de maio – 2 de junho

8 – 4 de maio – 3 de junho

9 – 5 de maio – 6 de junho

0 – 6 de maio – 7 de junho

13º do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo

Final do NIS* – 1ª parcela – 2ª parcela

1 e 6 – 2 de maio – 1º de junho

2 e 7 – 3 de maio – 2 de junho

3 e 8 – 4 de maio – 3 de junho

4 e 9 – 5 de maio – 6 de junho

5 e 0 – 6 de maio – 7 de junho

Fonte: IstoÉ