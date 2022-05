Inscrição no Auxílio Brasil 2022: saiba como fazer cadastro no programa

O Auxílio Brasil vem fazendo pagamentos mensais de cerca de R$ 400 por família. Cerca de 18 milhões de pessoas estão registradas no programa, mas ainda tem gente de fora que deseja fazer parte. Portanto, confira como fazer inscrição no Auxílio Brasil 2022.

Lembrando que, além dos pagamentos básicos de R$ 400, os inscritos no programa também podem ganhar benefícios extras. Alguns deles, como o Bolsa de Iniciação Científica Júnior e o Auxílio Esporte Escolar, podem repassar até R$ 1.000.

A inscrição no Auxílio Brasil é feita de forma automática pelo Ministério da Cidadania. A pasta verifica quem cumpre os requisitos do programa e registra as pessoas. Veja as exigências do programa:

Ser inscrito no CadÚnico;

Fazer parte de família em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

O governo federal considera que situação de pobreza é quando uma familiar possui renda per capita entre R$ 105,01 e R$ 210. Já a extrema pobreza é considerada para casos nos quais as famílias possuem renda per capita de até R$ 105.

Auxílio Brasil: calendário de maio

O Auxílio Brasil já tem um calendário de pagamentos para o mês de maio. Os repasses seguem o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) e serão feitos da seguinte maneira:

NIS final 1: 18 de maio de 2022;

NIS final 2: 19 de maio de 2022;

NIS final 3: 20 de maio de 2022;

NIS final 4: 23 de maio de 2022;

NIS final 5: 24 de maio de 2022;

NIS final 6: 25 de maio de 2022;

NIS final 7: 26 de maio de 2022;

NIS final 8: 27 de maio de 2022;

NIS final 9: 30 de maio de 2022;

NIS final 0: 31 de maio de 2022.

É possível realizar a consulta dos pagamentos do Auxílio Brasil por meio do aplicativo do programa (Android e iOS) ou pelo app do Caixa Tem (Android e iOS). Quem não tem acesso à internet poderá ligar para o número 121 do Ministério da Cidadania ou 111 da Caixa Econômica Federal.

Fonte/ concursosnobrasil.com