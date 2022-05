Iniciando nova campanha contra “sarampo” Acre recebe 54 mil doses do imunizante

Acre já recebeu cerca de 54 mil doses de vacina contra o sarampo para imunizar crianças. Os imunizantes foram enviados pelo Ministério da Saúde (MS) desde o início da campanha, no dia 4 de abril. No último sábado (29), as equipes de saúde realizaram o Dia D de imunização e atenderam em vários pontos até às 16h.