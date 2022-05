Imagens Fortes:Vídeo mostra cachorro da raça Chow-chow atacando criança

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um cão da raça Chow-chow derruba e ataca uma menina de oito anos em Gurupi, no sul do estado, as imagens são fortes. Segundo a Polícia Militar, o animal fez duas vítimas em dois dias e foi apreendido por uma equipe da PM.

O ataque contra a menina aconteceu na manhã desta quarta-feira (11). Nas imagens é possível ver o animal solto em um estacionamento sem ninguém por perto. O g1 ainda tenta informação com a polícia sobre o local em que o ataque aconteceu.

No vídeo a criança passa correndo e quando se aproxima é derrubada pelo cachorro. Ela foi atacada na região da barriga, tentou se proteger com o braço e passou a ser mordida nas pernas.

Logo depois uma mulher chega correndo junto com outras pessoas e o cão larga a criança. Não há informação sobre o estado de saúde dela.

A Polícia Militar informou que na tarde desta quinta-feira (12) uma adolescente de 16 anos foi atacada pelo mesmo animal. Depois disso o cachorro foi capturado por uma equipe especializada da PM e levado para o Centro de Controle de Zoonoses de Gurupi.

A Polícia Civil informou que a dona do animal compareceu à central de flagrantes espontaneamente para prestar esclarecimentos. O caso deve ser registrado como lesão corporal e laudos devem ser solicitados para comprovar a gravidade dos ferimentos.