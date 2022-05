II Conferência de promoção da Igualdade Racial é realizada pela Prefeitura de Brasiléia

A Prefeitura de Brasiléia em parceria com a Associação de Mulheres Negras do Acre (AMNAC) realizou nesta segunda-feira (23) a II Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR), no Centro Cultural Sebastião Dantas.

O objetivo é debater questões relacionadas ao enfrentamento ao racismo e às outras formas correlatas de discriminação étnico-racial, étnico- cultural. O tema das desigualdades raciais envolve fenômenos sociais de diferentes dimensões que, embora estejam relacionados, constituem esferas distintas de observação, por exemplo, o acesso à educação, progressão escolar, rendimentos, emprego e local de moradia são algumas das possibilidades de observação considerando apenas as dimensões de cunho socioeconômico. Participaram o Secretário de assistência social, representando a prefeita Fernanda Hassem, Vereador Elenilson Cruz, Soleane Manchineri, da Ouvidoria da Defensoria Pública, Almerinda Cunha, presidente da Associação Estadual de Mulheres Negras, secretários municipais, representantes do núcleo de Mulheres Negras de Brasiléia, Dioni Gonçalves e Joana Bandeira, gerentes, coordenadores e representantes da sociedade civil.