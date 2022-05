Igual ao TikTok? Instagram testa feed em tela cheia

O Instagram está testando um novo modelo de feed, que deve deixar a home da rede social de fotos da Meta mais parecida com a página inicial do TikTok. Com a revisão, todas as postagens da rede social vão ocupar a tela inteira, algo parecido com o que são os Reels hoje em dia.

Segundo o Instagram, o novo feed deve deixar a experiência do usuário mais fluida e imersiva, algo similar com os vídeos em tela inteira na vertical do TikTok. Ao que parece, esta é mais uma iniciativa da Meta para colocar os vídeos como principal produto do Instagram,

Stories seguem no topo

Durante o período de testes do feed em tela cheia, o Instagram ainda permitirá o uso da barra de navegação inferior para acesso à guia de descoberta, Reels e compras, além do próprio perfil. Os ícones para criação de postagens e navegação nas mensagens e entre contas ficarão na parte superior da home.

Os Stories seguirão no topo do feed, sumindo quando a tela é rolada para baixo, como acontece atualmente. Vale lembrar que os Stories são a ferramenta mais lucrativa do Instagram atualmente, já que a infraestrutura de venda de anúncios da plataforma privilegia a ferramenta.

Tendência de mercado

Contudo, o Instagram estuda como potencializar os Reels, com planos para monetização do recurso. Porém, essa implementação é pensada para o longo prazo e pode levar alguns anos para que os criadores consigam ganhar dinheiro de fato com os Reels.

Mas podemos dizer que o que o novo feed do Instagram deixa claro é que o TikTok mexeu e muito com as estruturas das redes sociais, principalmente na usabilidade e experiência do usuário. Além da Meta, o Google também tem investido e muito em vídeos curtos em tela cheia com o YouTube Shorts.

