Idoso em posse de espingarda é preso em flagrante pela PM

Um idoso de 75 anos foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), neste domingo (22), em posse de uma espingarda tipo socadeira, no Centro de Massapê, no interior do Ceará.

Policiais militares da 3ª Companhia do Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA) receberam denúncias de caça ilegal em Senador Sá, quando passando na avenida Senador Osires, em Massapê, avistou o senhor em sua bicicleta portando uma espingarda artesanal ilegalmente.

Com isso, o idoso foi conduzido à Delegacia Municipal de Sobral e responderá por porte ilegal de arma de fogo.

Assessoria de Comunicação da PMCE