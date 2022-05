Idosa que sofria maus-tratos do filho é achada com larvas na cabeça

Uma idosa de 86 anos de idade foi encontrada nesta segunda-feira (30/5), na casa onde mora, com ferimentos na cabeça e miíase, ou seja, presença de larvas. Além disso, apresentava pressão alta, desnutrição e desidratação. O filho dela foi preso em flagrante por abandono, maus-tratos e exploração financeira.

De acordo com a apuração da Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia do Idoso, o filho único da vítima permanecia a maior parte do dia alcoolizado e não provia os cuidados básicos à senhora.

Na residência, havia somente latas de cerveja e pacotes de macarrão instantâneo. A idosa foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).