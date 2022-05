Idosa confunde assaltante com vendedor e entrega receita de remédio a bandido durante assalto, assista

Uma idosa acabou sendo rendida durante um assalto a uma farmácia quando não percebeu a movimentação criminosa e entregou a receita de seu remédio para o próprio bandido. O crime ocorreu em Salvados (BA), na noite dessa quarta-feira (11).

Nas imagens, é possível ver quando o suspeito armado entra na farmácia, por volta das 19h, e rende as duas vendedoras. O homem, que usava um moletom preto e um boné vermelho, manda as funcionárias irem para o fundo do estabelecimento e começa a procurar dinheiro e bens de valor. Ele pega a quantia que estava no caixa, celulares e alguns remédios.

Nesse momento, as imagens mostram uma senhora idosa entrando na loja. Ela então confunde o assaltante com um funcionário e entrega sua receita médica para ele, que recebe o papel. O suspeito some das câmeras por um tempo e a idosa espera o atendimento no balcão. Até que o homem volta e rende a mulher, mandando-a para os fundos junto as outras funcionárias.

As imagens ainda mostram o momento que o homem sai do estabelecimento calmamente. A ação durou cerca de 3 minutos e aparentemente ninguém se feriu.

Por MCEARA.COM