O zagueiro Luiz Fernando, titular do time do Humaitá de Porto Acre, foi dispensado do clube depois do seu contrato ser encerrado.

A diretoria resolveu não renovar com o jogador e abriu negociação com o zagueiro Douglas, que foi indicado pelo técnico Álvaro Migueis que já trabalhou com ele no Atlético-AC.

O Humaitá segue na penúltima posição do grupo 1, com apenas quatro pontos e está cada vez mais distante do G-4.

Com informações do GE