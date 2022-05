Humaitá de Porto Acre vence São Raimundo de Roraima no estádio Florestão

O Humaitá recebeu o São Raimundo RR neste domingo, 15, no estádio Florestão, em Rio Branco, e venceu por 2 x 1, pelo campeonato Brasileiro da serie D.

O time do Humaitá, no primeiro tempo, foi superior ao time de Roraima com boas chances de gols. O time acreano teve um pênalti a seu favor aos 13 minutos, quando Felipe foi derrubado na área e Daniego converteu com categoria.

A equipe acreana ainda teve chances de ampliar o placar no primeiro tempo, mas foi só no segundo que Fernandinho ampliou, aos 24 minutos.

O São Raimundo corria atrás do empate e após algumas mudanças feitas pelo técnico Chiquinho Viana, Ryan, que entrou aos 27 minutos do segundo tempo, diminuiu o placar para o time visitante, que logo depois do gol correu atrás do empate, mas o time do Humaitá conseguiu segurar a vitória.