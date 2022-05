Humaitá- AC enfrenta o Trem-AP em Macapá

A equipe acreana enfrentara o time do Trem- AP, às 20h (Brasília), nesta segunda- feira, 23, no Estádio Zerão em Macapá.

O jogo é valido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

O Trem que estar com alguns desfalques, ainda não venceu no campeonato e precisa ganhar esse jogo para ter chances de classificação.

O time do Humaitá que conseguiu pontuar no Campeonato no último final de semana, segue firme para somar mais três pontos e ficar entre os quatro no grupo 1.

Os ingressos serão vendidos no estádio Zerão a partir das 19h.

Escalação do Trem:

Deco,

Leonardo,

João Ronny

Dhonatan,

Otávio,

Dudu,

Balão Marabá,

Tácio

Neto,

Kariri,

Aleilson

Técnico: Sandro Macapá

Escalação do Humaitá

Felipe Leineker;

Maurício,

Vinícius Matos,

Naldo

Dominy;

Dudu,

Luiz Henrique

Felipe;

Felipinho,

Aldair

Daniego.

Tecnico: Álvaro Miguéis

As escalações podem ser alteradas antes da partida.

Arbitragem

Árbitro central: Michel Patrick Costa Guimaraes

1º Assistente: Salmon Lopes da Silva

2º Assistente: Luan Patrique Pereira da Silva

Quarto árbitro: Samuel dos Santos Santos

Analista de campo: Marilene Tavares da Matta

Com informações do GE