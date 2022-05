HOSPITALIZADA: Mulher é espancada pelo amigo de infância ao reagir estupro

Uma mulher de 38 anos foi socorrida para a policlínica Ana Adelaide após reagir uma tentativa de estupro e ser espancada pelo amigo de infância no sábado (30).

O crime aconteceu em uma residência no bairro Nossa Senhora das Graças, região Central de Porto Velho (RO). A mulher disse que há sete meses deixava o amigo morar em um apartamento nos fundos da casa dela.

No entanto, na ocasião o homem invadiu a casa da vítima que tinha acabado de sair do banheiro e estava sem roupa. O acusado alterado teria tentado estuprar a vítima que resistiu e foi espancada com socos e chutes.

O homem tentava de todas as formas amarrar a vítima e ela começou a gritar por socorro. O criminoso em seguida fugiu, deixando a vítima muito lesionada.

A Polícia Militar foi chamada, mas o homem não foi encontrado. A vítima ficou na unidade médica recebendo atendimento médico.