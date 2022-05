Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (31/5)

Ontem a Lua entrou na fase nova, reiniciando seu ciclo enquanto transitava pelo signo de Gêmeos. Além disso, essa lunação aconteceu enquanto Marte e Júpiter estavam caminhando lado a lado em Áries, nos fazendo sentir mais dispersos e ansiosos.

Apesar disso, todo esse contexto astrológico faz com que esse seja um momento muito poderoso, em que nos sentimos mais dispostos a correr atrás de nossos objetivos. Porém, é preciso ter cuidado para não ir com muita sede ao pote – afinal, Mercúrio ainda está em movimento retrógrado.

Preste muita atenção nas conversas e ideias que você tiver. Pode ser que neste momento elas surjam ainda de forma um pouco confusa, mas muita está começando a clarear, principalmente a partir da próxima semana.

HORÓSCOPO DO DIA

AQUÁRIO

Perceba que você pode encontrar motivação e alegria no seu agora, através das suas escolhas no presente. A presença de Vênus em Touro é excelente para você focar em cuidados – não só em autocuidado, mas em zelar por tudo o que você já tem. Quando você se nutre e nutre tudo ao seu redor com amor, a abundância flui de forma mágica na sua vida.

CAPRICÓRNIO

Olhe para o seu corpo (para todas as experiências e sensações que ele te proporciona), para a sua vida e para tudo o que você tem ao seu redor. Aproveite esse novo ciclo lunar e reconheça quantas bênçãos já existem na sua vida agora. Enquanto você negligenciar isso e esperar cada vez mais para ser feliz, você nunca vai se sentir realizado.

ESCORPIÃO

Nos próximos dias, com a forte influência da Lua nova e com Mercúrio chegando ao fim da sua retrogradação, muitas fichas podem cair e você pode sentir um alívio mental. Apesar das coisas se tornarem um pouco mais claras, ainda é preciso ter cuidado com as decisões mais extremas – aquelas que afetam várias áreas da sua vida.

CÂNCER

A influência da Lua nova pode fazer com que as cancerianas se sintam prontas para ‘partir pra outra’, seja em um relacionamento, uma meta pessoal ou uma demanda profissional. Lembre-se que nada se resolve do dia para a noite. Você deve acreditar no seu potencial, mas também precisa ter serenidade para tomar decisões sábias.

LEÃO

Para os leoninos, o trânsito da Lua nova por Gêmeos pode despertar a criatividade de forma única. Saiba usar isso a seu favor, principalmente no trabalho. Para que isso seja possível, é necessário definir metas e se esforçar para não perder o foco ao longo do dia. Estabeleça também momentos de descanso.

PEIXES

Hoje é um bom dia para exercer a gratidão, mesmo pelas coisas que parecem mais simples. Lembre-se que para você é pouco, para outro pode ser tudo! Por isso, agradeça pelo que existe e confie que tudo o que acontece na sua vida é por um motivo e faz parte da sua evolução.

SAGITÁRIO

Você já parou para pensar como muitas vezes você já tem coisas incríveis acontecendo na sua vida, mas continua achando que precisa de cada vez mais? A conjunção que está acontecendo pode intensificar isso, então tenha calma caso você sinta que onde você está agora não é bom o suficiente.

LIBRA

A conjunção de Marte e Júpiter em Áries continua intensa, então tenha um pouco de cautela com acidentes, queimaduras, imprudências e impulsividade. Ao mesmo tempo, essa energia é muito poderosa para ter conversas e começar a pensar no que você deseja semear na sua vida de forma incrível.

GÊMEOS

Questões do seu passado podem voltar de forma positiva, te trazendo vislumbres do que você pode resgatar e implementar na sua vida atual – como voltar a praticar um esporte que você sempre amou ou retomar algum hobbie. Preste atenção nas vontades que vierem à tona nos próximos dias.

TOURO

A ansiedade dos taurinos está evidenciada, principalmente durante os últimos dias da retrogradação de Mercúrio. Neste momento, é interessante acolher suas ideias e, ainda, refletir sobre as questões que vieram à tona durante as semanas que passaram – o que você pode aprender com o que viveu?

VIRGEM

Os aspectos que a Lua nova em Gêmeos forma hoje durante a tarde faz com que você sinta dificuldade para manter a atenção em projetos ou assuntos mais complexos. Por isso, tente adiantar suas tarefas e compromissos, e permita-se relaxar quando sentir que sua mente está ‘a milhão’.

ÁRIES

A Lua nova em Gêmeos faz com que os arianos se sintam preparados para começar vários projetos. Contudo, é necessário ter muito cuidado para não tentar abraçar o mundo, e acabar se atropelando. Quando você direciona a sua energia para objetivos diversos, a tendência é que a maioria deles não tenha o resultado esperado.

Fonte/ Portal Diário do Nordeste