Homens armados atacam na Baixada e deixa três adolescentes feridos a tiros

A noite de sexta feira, 20, por volta das 18 horas, duas viaturas do SAMU, foram acionadas para atender duas ocorrências, a primeira localizada na Rua do Sol, Bairro São Sebastião, região da Baixada da Sobral, e o outro na Travessa São Jorge, Bairro Ayrton Sena, também na região da Baixada da Sobral em Rio Branco Acre.

A ocorrência se trata de uma tripla tentativa de homicídio envolvendo três menores de idade.

Os três menores alvejados a tiros foi na mesma circunstância, o que diferencia é apenas o local da tentativa de homicídio.

Informações passadas a nossa equipe, é que um carro de cor preta, modelos não identificado, estava rodando pela região fazia algum tempo, possivelmente a procura das vítimas.

Quando os criminosos localizava a vítima, efetuava vários disparo de dentro do carro mesmo e saia em alta velocidade impossibilitando alguém anotar placa do carro.

Segundo informações, a primeira vítima de 14 anos, estava na frente de casa, esperando a mãe pegar dinheiro que o mesmo pediu para cortar o cabelo, quando foi surpreendido com os criminosos que de posse de arma de fogo efetuaram seis tiros contra a vítima, dos seis tiros, um acertou a perna esquerda do menor. Essa ocorrência se deu na Rua do Sol no Bairro São Sebastião.

Mesmo ferido, o jovem conseguiu correr para dentro de sua residência e pedir socorro aos familiares.

A viatura 07 do SAMU foi acionada para atender a ocorrência e encaminhar o jovem até o Pronto Socorro da Capital, onde deu entrada com estado de saúde estável

Os outros dois menores de nome L. A. G e I. S. S , ambos de 15 anos, estavam jogando bola quando foram alvejados com tiros, um deles foi atingido com um tiro na perna e outro na face.

O outro menor, foi alvejado na perna, eles conseguiram se abrigar em uma residência.

Segundo informações, os populares presenciaram a cena e de imediato prestaram socorro as vítimas, eles levaram os menores até a UPA, localizada na Região da Baixada e de lá a viatura 02 do SAMU fez a transferência dos jovens até o Pronto Socorro de Rio Branco.

Informações indicam que, os ataques aos adolescentes foi de um grupo de criminosos,formados pela facção criminosa.

Veja vídeo: