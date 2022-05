Homem trans deu à luz primeiro filho e fala sobre gestação: “Acham que é uma barriguinha de chope”

Roberto Bete, de 32 anos, ao lado da mulher Erika Fernandes, de 29 anos, tiveram o primeiro filho durante esta última terça-feria, dia 10 de maio, em São Paulo. Roberto foi quem deu à luz Noah e ele comentou como foi o processo da gestação do menino: “As pessoas olham para mim e nunca imaginam que eu estou grávido. Acham que é uma barriguinha de chope”.

O casal trans comentou os desafios durante a gravidez, a relação da família e dos amigos e sobre o acolhimento que teve ao fazer o pré-natal pelo SUS (Sistema Único de Saúde) com especialistas de São Paulo: “Mostrar que a gente (homens trans) pode engravidar e continuar tendo nossa masculinidade mexe um pouco com a cabeça das outras pessoas”, comentou Roberto.

Roberto e Erika tentaram engravidar por mais de 1 ano, não conseguindo, de fato, acreditar na gravidez até o dia da gestação de Noah. A criança vai ser amamentada pela Erika, já que ela fez um tratamento específico para conseguir produzir leite, podendo amamentar o primogénito.

Todo o processo da gestação e do parto foi documentado durante os últimos meses pela equipe de MOV, produtora de vídeo da UOL, e do VivaBem, a plataforma de saúde e bem-estar do UOL. O documentário já possui um teaser com algumas imagens e será lançado em breve.