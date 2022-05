Homem que saiu da igreja há dois dias é morto com tiros na cabeça

Jonathan dos Santos Cortez, 27, morreu na manhã deste domingo (1º), após ser atingido com cinco tiros pelo corpo, na Rua Jordão, comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus.

De acordo com as informações, o homem que seria morador das proximidades, era dependente químico, e foi atingido pelos disparos por volta de 6h40, horário no qual os moradores se assustaram com o barulho. Ao saírem de suas casas, se depararam com o corpo do rapaz no chão.

No local, ninguém soube informar o que aconteceu e quem seriam os suspeitos de assassinar Jhonathan que não tinha passagem pela polícia. A família disse aos policias que ele saiu da igreja há pelo menos dois dias e voltou a usar drogas.

Os Policias Militares da 27° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência, logo em seguida a Perícia esteve no local, e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo até a sede.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

