Homem que matou a própria mãe com mais de 40 facadas

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) prendeu, na manhã desta sexta-feira (20), Paulo Henrique de Oliveira, de 35 anos. Ele é suspeito de matar a própria mãe com 48 golpes de faca. Paulo Henrique foi capturado no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza.

Paulo Henrique passou a ser considerado o principal suspeito do crime após a carteira de identidade dele ser encontrada no local do crime. Segundo testemunhas, a discussão entre os dois teria sido motivada por dinheiro.

O corpo da idosa de 61 anos foi localizado em via pública com lesões de um objeto perfurocortante. Além disso, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para os primeiros procedimentos no local.

Por Mceara.com