Homem morre após botijão de gás hélio explodir durante festa em SC

De acordo com os socorristas, a explosão destruiu paredes, danificou dois veículos e lançou estilhaços a mais de 30 metros de distância. Outro homem, que estava perto do local do acidente, teve ferimentos superficiais e também foi levada ao hospital.

Segundo os bombeiros, o botijão era utilizado para encher balões vendidos no evento. No momento do acidente a venda não acontecia e Santos estava atrás de um dos pavilhões. A suspeita é que eles estivesse manuseando o equipamento.

Um perito do Corpo de Bombeiros esteve no local fez um levantamento do local. Um laudo será elaborado em até 30 dias apontando as causas e circunstâncias da ocorrência. A Polícia Civil também foi acionada.