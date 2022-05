Homem erra alvo e mata mãe a tiros no Paraná

Um homem matou a própria mãe a tiros na última sexta-feira (13) na cidade de Mamborê, no Paraná. As informações são da TV RPC, afiliada da Globo na região.

O rapaz de 35 anos foi detido pela Polícia Militar momentos após o crime. Aos agentes, ele explicou que não tinha intenção de matar a mãe, mas errou o alvo no momento do disparo.

O filho afirmou que tentou atirar em outra pessoa, mas, por conta do equívoco, baleou a mãe.

Quando a polícia chegou, o suspeito ainda estava no local do crime, ao lado da mulher. Ela foi levada às pressas para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Arma não foi localizada

A polícia relatou que encontrou 13 munições intactas com o rapaz. A arma do crime, porém, não estava com ele.

O atirador afirmou que jogou o revólver em um terreno após o tiro. Policiais realizaram uma busca pelo local, mas não encontraram nada.

O suspeito foi detido e levado à delegacia. A Polícia Civil está investigando o caso.