Homem é preso por violência doméstica e cárcere privado contra companheira

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (11), por volta das 12h30, por lesão corporal e ameaça no contexto da violência doméstica e cárcere privado cometidos contra sua companheira, uma jovem de 21 anos, no bairro São José, município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros sudoeste de Manaus).

De acordo com o investigador Gonzaga Rezende, gestor da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), na ocasião do crime, o infrator agrediu a vítima com chutes e tapas e ainda a manteve em cárcere privado, pelo motivo de não aceitar o fim do relacionamento com a companheira, que já durava seis meses.

“O indivíduo ameaçava a vítima a todo momento com um facão e afirmava que, se ela não mantivesse o relacionamento com ele, a mataria juntamente com seu filho de 4 anos”, disse o gestor.

Gonzaga explicou que, após os policiais tomarem conhecimento do delito, dirigiram-se até o endereço mencionado e efetuaram a prisão do infrator, em flagrante.

A vítima e o filho foram encaminhados para atendimento psicológico e social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município.

Fonte: Portal D24am